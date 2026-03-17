В ЕС заговорили о переговорах с Россией: что это значит

Европейский Союз не должен препятствовать мирным инициативам США по завершению войны в Украине, однако должен быть готов к альтернативным сценариям, в частности, к возможным переговорам с Россией.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта, передает DW.

По его словам, в настоящее время ЕС поддерживает усилия президента США Дональда Трампа, направленные на достижение мира. В то же время в Брюсселе понимают, что эти попытки могут не дать результата.

"Если переговоры не увенчаются успехом, ЕС должен быть готов продолжать усилия и искать путь к справедливому и продолжительному миру", — отметил Кошта.

Он подчеркнул, что главным инструментом Евросоюза остается усиление экономического давления на Россию, а также дальнейшая поддержка Украины.

Отдельно Кошта подверг критике блокирование новых пакетов помощи Украине со стороны Венгрии, назвав такие действия неприемлемыми.

Кроме того, в ЕС подчеркнули, что рост цен на энергоносители не повлиял на стратегический курс — Евросоюз и дальше стремится к полной независимости от российских энергоресурсов и не ведет переговоров с РФ по ценам.

В то же время переговорный процесс по завершению войны остается нестабильным. Запланированные встречи с участием Украины, России и США неоднократно переносились, в частности, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Мирные переговоры — что известно

В России продолжают выдвигать жесткие условия для завершения войны. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на прекращение боевых действий без выполнения своих требований даже в случае территориальных уступок со стороны Украины.

Между тем, по данным Financial Times, переговорный процесс оказался под угрозой срыва. Одной из причин называют смену приоритетов США из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Последний раунд переговоров состоялся в феврале в Женеве, а запланированная встреча в Абу-Даби была отложена без определения новой даты.

Европейские дипломаты предупреждают, что ситуация находится в «опасной зоне», а внимание международного сообщества все больше смещается с Украины на другие глобальные кризисы.