В ЕС заявили, что не помогут Украине войсками в случае вторжения России

В то же время, Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке ЕС.
У ЕС нет оборонного альянса с Украиной, поэтому в случае обострения ситуации с РФ Киев может рассчитывать исключительно на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь со стороны Брюсселя.
Соответствующее заявление верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель озвучил во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны, сообщает "Укринформ".
"Если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе — мы будем продолжать реагировать в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе", — указал Боррель.
Он отметил, что ЕС очень внимательно следит за развитием ситуации, имея лишь ту информацию о текущей ситуации на восточной границе Украины, которая была предоставлена украинской и американской сторонами.
"Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке Европейского Союза", — подтвердил верховный представитель ЕС.
В то же время Боррель напомнил, что двустороннее Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной не предусматривает создание военного союза.
"У нас есть Соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которые охватывают широкий круг вопросов. У нас есть солидарность с Украиной, и мы привлечены к усилиям по защите и поддержке территориальной целостности Украины. Все будет продолжаться именно таким образом", — резюмировал главный дипломат ЕС.
Ранее сообщалось, что Россия стянула к границе с Украиной 90 тысяч своих военных.
Читайте также:
- Россия удерживает мощную наступательную группировку у украинской границы — ОП
- Военные планы Кремля: нерешенный вопрос России – наземный коридор в Крым
Россия тайно перебрасывает танки к границе с Украиной — Bloomberg
- Из-за передвижения войск РФ на границе с Украиной глава ЦРУ вылетел в Москву — CNN
- Россия на границах: почему западная пресса пишет об обострении и есть ли повод бояться
- Британия должна быть готова к войне с Россией — глава штаба обороны Соединенного Королевства