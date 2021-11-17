В ЕС заявили, что не помогут Украине войсками в случае вторжения России

В ЕС заявили, что не помогут Украине войсками в случае вторжения России

В то же время, Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке ЕС.

У ЕС нет оборонного альянса с Украиной, поэтому в случае обострения ситуации с РФ Киев может рассчитывать исключительно на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь со стороны Брюсселя.

Соответствующее заявление верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель озвучил во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны, сообщает "Укринформ".

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"Если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе — мы будем продолжать реагировать в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе", — указал Боррель.

Он отметил, что ЕС очень внимательно следит за развитием ситуации, имея лишь ту информацию о текущей ситуации на восточной границе Украины, которая была предоставлена украинской и американской сторонами.

"Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке Европейского Союза", — подтвердил верховный представитель ЕС.

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В то же время Боррель напомнил, что двустороннее Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной не предусматривает создание военного союза.

"У нас есть Соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которые охватывают широкий круг вопросов. У нас есть солидарность с Украиной, и мы привлечены к усилиям по защите и поддержке территориальной целостности Украины. Все будет продолжаться именно таким образом", — резюмировал главный дипломат ЕС.

Ранее сообщалось, что Россия стянула к границе с Украиной 90 тысяч своих военных.

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