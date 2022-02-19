В ЕС заявили, что санкции против РФ в случае вторжения будут затрагивать энергосектор и новейшие технологии

В ЕС заявили, что санкции против РФ в случае вторжения будут затрагивать энергосектор и новейшие технологии

В то же время фон дер Ляен выразила надежду, что "мир победит", и что это будет достигнуто с помощью дипломатии.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что новые санкции, которые страны Запада намерены ввести против РФ в случае нападения на Украину, очень негативно повлияют на российскую экономику.

Об этом она сказала 19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "УНИАН".

"Мы должны быть готовы отреагировать. Европейский Союз вместе с нашими трансатлантическими партнерами готовят жесткий пакет финансовых и экономических санкций, который будет затрагивать энергетический сектор и новейшие технологии. Если Кремль нанесет удар, то мы будем принимать меры для того, чтобы экономические интересы Москвы столкнулись с серьезными последствиями", – подчеркнула фон дер Ляен.

Она также отметила, что политика Москвы призвана "внушать страх", но российские власти свои шаги называют "требованиями в сфере безопасности". "Опасное мышление Кремля, которое прямо выходит из темного прошлого, может стоить России богатого будущего", — добавила президент Еврокомиссии и подчеркнула, что Европа сейчас сталкивается с вопиющей попыткой Москвы переписать правила международного порядка.

Напомним, 18 февраля президент США Джо Байден выразил уверенность, что президент Владимир Путин принял решение о дальнейшем вторжении российских войск в Украину в ближайшие дни. По его словам, вдоль границ Украины размещено более 150 тысяч российских военных.

В то же время президент США заявил о готовности западных стран ввести серьезные санкции против РФ в случае дальнейшего вторжения российских войск в Украину.

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