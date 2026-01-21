В ЕС заявили о готовности обороняться из-за посягательства Трампа на Гренландию

Дональд Трамп. / © Associated Press

Призывы президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию угрожают основам трансатлантического альянса в Арктике.

Об этом заявил президент Совета ЕС Антониу Кошта в Европейском парламенте, сообщает CNN.

Мы готовы защищать себя, наши государства-члены, наших граждан, наши компании от любой формы принуждения. Европейский Союз имеет для этого силу и инструменты», — заявил он, подразумевая тарифные угрозы Трампа.

По его словам, лучший путь к «общему трансатлантическому стремлению к миру и безопасности в Арктике» через НАТО.

В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа должна ускорить свое стремление к независимости, поскольку мир вокруг меняется.

«Мы сейчас живем в мире, где главная сила. В этом все более беззаконном мире в Европе нужны собственные рычаги власти», — подчеркнула она.

Урсула фон дер Ляен в очередной раз повторила позицию Европы о том, что будущее Гренландии «решают только гренландцы», и привела примеры сотрудничества между США и Европой по безопасности Арктики.

«Вот почему угроза дополнительных тарифов просто ошибочна. Если мы сейчас прыгаем в опасную нисходящую спираль между союзниками, это лишь подбодрит тех же противников, которых мы оба так стремимся держать подальше от стратегического ландшафта», — сказала она.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент резко обратился в Европу из-за Гренландии. По его словам, европейские лидеры, сопротивляющиеся попыткам Вашингтона приобрести остров, должны «сесть и подождать» прибытия президента Дональда Трампа в Давос и «выслушать его аргументы».