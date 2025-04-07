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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
195
Время на прочтение
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В ЕС заявили о "полном неуважении" Москвы к переговорам с Вашингтоном

Брюссель убежден, что у Кремля нет интереса к переговорам.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Кремль.

Кремль. / © Associated Press

Ежедневными атаками по Украине агрессор Россия показывает полное неуважение к мирным переговорам и отсутствие интереса к ним.

Об этом заявила спикер Европейской комиссии Анитта Гиппер, сообщает "ЕП".

"Когда речь идет о действиях, которые Россия показывает ежедневно, включая недавние атаки, убившие по меньшей мере 20 гражданских лиц, и девять детей включительно… Россия демонстрирует полное неуважение к переговорам. Она каждый день демонстрирует, что не имеет никакого интереса к ним", – заявила политика.

По ее словам, "очень важно обеспечить прекращение огня, чтобы был долговременный и всеобъемлющий мир". Впрочем, призывает Гиппер, нельзя быть наивными, когда имеем дело с Путиным, когда видим его кровавые атаки каждый день.

Вместе с тем, объясняет дипломат, в Еврокомиссии считают продолжение мирных переговоров "очень важным".

"Но результатом этих мирных переговоров должна быть более сильная Украина, потому что Путин не уважает слабость. Мы должны поставить Украину в позицию силы. Именно поэтому мы обязались увеличить нашу оборонную поддержку, и наши возможности в этом отношении", – заявила Анитта Гиппер.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте пояснил, что должен сделать Кремль. для прекращения огня. По его словам, в рамках усилий США, чтобы положить конец российско-украинской войне на соответствующих переговоров, на прошлой неделе был "мяч явно на стороне россиян".

Дата публикации
Количество просмотров
195
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