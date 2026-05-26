- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3
- Время на прочтение
- 2 мин
В ЕС заявили о "проблемах с безопасностью" для стран Балтии: что известно
В ЕС бьют тревогу из-за безопасности Балтии. Урсула фон дер Ляен предупредила о росте угроз, которые могут иметь более широкие последствия для всей Европы.
Проблемы с безопасностью в Балтийском регионе, в том числе атаки дронов, киберугрозы и фейки, в будущем могут затронуть и остальную Европу.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время своего выступления, передает Clash Report.
Она акцентировала внимание на необходимости немедленного реагирования на текущие гибридные и технологические риски. По ее словам, ситуация вокруг Балтийского моря является индикатором общеевропейских угроз.
«Мы также лучше интегрировать национальные системы, например, с программами „Коперникус“ и „Галилео“. Это обеспечит более эффективный обмен информацией через границы и улучшит возможности раннего предупреждения», — предупредила глава Еврокомиссии.
Чтобы противостоять этому, фон дер Ляен призвала страны ЕС поменять подход к общей безопасности. Она подчеркнула, что сейчас важно усилить оборону, лучше готовиться к кризисам и четко координировать свои действия внутри союза.
Угроза странам Балтии со стороны России — последние новости
Напомним, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал территориальные претензии к Эстонии. В своих соцсетях он заявил, что эта страна «принадлежала России так же, как и Донбасс».
Ранее в ISW заявили, что Российская Федерация ужесточает усилия по созданию информационных условий для возможной агрессии в будущем против стран Балтии.
К слову, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что неоднократные обвинения России в странах Балтии в том, что они предоставляют свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников по территории РФ, вызывают «беспокойство» из-за «опасений по поводу эскалации».