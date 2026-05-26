В ЕС заявили о "проблемах с безопасностью" для стран Балтии: что известно

В ЕС бьют тревогу из-за безопасности Балтии. Урсула фон дер Ляен предупредила о росте угроз, которые могут иметь более широкие последствия для всей Европы.

Руслана Сивак
Урсула Фон дер Ляен

Урсула Фон дер Ляен / © Associated Press

Проблемы с безопасностью в Балтийском регионе, в том числе атаки дронов, киберугрозы и фейки, в будущем могут затронуть и остальную Европу.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время своего выступления, передает Clash Report.

Она акцентировала внимание на необходимости немедленного реагирования на текущие гибридные и технологические риски. По ее словам, ситуация вокруг Балтийского моря является индикатором общеевропейских угроз.

«Мы также лучше интегрировать национальные системы, например, с программами „Коперникус“ и „Галилео“. Это обеспечит более эффективный обмен информацией через границы и улучшит возможности раннего предупреждения», — предупредила глава Еврокомиссии.

Чтобы противостоять этому, фон дер Ляен призвала страны ЕС поменять подход к общей безопасности. Она подчеркнула, что сейчас важно усилить оборону, лучше готовиться к кризисам и четко координировать свои действия внутри союза.

Угроза странам Балтии со стороны России — последние новости

Напомним, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал территориальные претензии к Эстонии. В своих соцсетях он заявил, что эта страна «принадлежала России так же, как и Донбасс».

Ранее в ISW заявили, что Российская Федерация ужесточает усилия по созданию информационных условий для возможной агрессии в будущем против стран Балтии.

К слову, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что неоднократные обвинения России в странах Балтии в том, что они предоставляют свое воздушное пространство для атак украинских беспилотников по территории РФ, вызывают «беспокойство» из-за «опасений по поводу эскалации».

