Некоторые аналитики полагают, что Европа может организовать поддержку Украины через коалицию государств.

Европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы поддержать мирное соглашение, которое может заключить новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахно интервью Financial Times.

Политик считает, что лучшим вариантом безопасности для Украины является членство в НАТО. Если США выступят против участия Киева в НАТО, то Европа должна будет принять меры, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России, развернув свои войска после завершения боевых действий.

"Реальные гарантии безопасности означают справедливый мир, и тогда мы говорим о членстве НАТО. Но без США это будет невозможно, и речь идет о каких-либо формах внешнего присутствия", — заявил Цахно.

Заметим, что Дональд Трамп обещал скорейшее завершение войны в Украине. Заявления американского политика вызвали беспокойство по поводу возможных несправедливых соглашений, подкрепленных угрозой сокращения военной поддержки США. Несколько его союзников призвали Европу активнее поддерживать Украину.

Между тем, Цахна отметил, что победа Трампа усилила обсуждение среди союзников о поддержке Украины, учитывая ее недавние потери на фронте, а также стимулировала Москву к переговорам. По его словам, европейцам будет трудно предоставить Украине гарантии безопасности без поддержки США, учитывая возможные конфликты с российскими войсками.

Некоторые аналитики считают, что Европа может организовать поддержку Украины через коалицию государств, начиная с Польши и Великобритании. Эти страны — ведущие поставщики военной помощи для Украины.

Цахна отметил важность участия Франции и Германии в этих усилиях, поскольку Германия является вторым по величине донором военной помощи после США. Он верит, что Трамп не покинет НАТО, поскольку это не отвечает интересам США. Однако европейцы должны показать готовность инвестировать в оборону, в частности повысив расходы на оборону до 2,5% от ВВП.

Напомним, ранее в администрации российского диктатора Владимира Путина сделали заявление о "готовности" к диалогу с новоизбранным президентом. Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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