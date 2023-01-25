В Эстонии ответили, будут ли разрывать дипотношения с РФ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна не планирует высылать всех российских дипломатов или закрывать российское посольство.

Соответствующее заявление Рейнсалу цитирует новостной сайт ERR.

Комментируя решение России о высылке посла Эстонии, Рейнсалу сказал, что их ответ на дипломатические мероприятия четкий – страна руководствуется на принципе паритета, и "Россия должна принять это во внимание".

По его словам, учитывая интересы граждан Эстонии и консульские интересы, рационально иметь дипломатическое представительство в России.

"Это значит, что нет намерения выслать или отозвать всех дипломатов со стороны какого-либо из государств, как и сейчас, и поддерживать все дипломатические отношения с Россией даже сейчас было бы не самой рациональной мерой", — отметил Рейнсалу.

Министр добавил, что их посольство в Москве останется и страна не намерена ликвидировать посольство России на территории Эстонии.

"Хотя и Эстония, и Россия приняли меры по сокращению количества дипломатов в своих странах, пока нет планов с высылки или отзыва всех дипломатов из обеих стран... Это значит, что нет намерения выслать или отозвать всех дипломатов со стороны любого государства, как и сейчас, и поддерживать все дипломатические отношения с Россией даже сейчас было бы не самой рациональной мерой", — отметил Рейнсалу.

Отметим, что Министерство иностранных дел России 23 января сообщило, что вызвало посла Эстонии в Москве Маргуса Лайдре и дало ему срок до 7 февраля покинуть Россию. Россия также отзывает своего посла из Таллинна. Россия обвиняет Эстонию в том, что, мол, страна целенаправленно действовала, чтобы разорвать двусторонние отношения в последние годы.

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