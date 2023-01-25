В Эстонии ответили, будут ли разрывать дипотношения с РФ

Глава МИД Эстонии заявил, что их посольство в Москве останется.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что его страна не планирует высылать всех российских дипломатов или закрывать российское посольство.
Соответствующее заявление Рейнсалу цитирует новостной сайт ERR.
Комментируя решение России о высылке посла Эстонии, Рейнсалу сказал, что их ответ на дипломатические мероприятия четкий – страна руководствуется на принципе паритета, и "Россия должна принять это во внимание".
По его словам, учитывая интересы граждан Эстонии и консульские интересы, рационально иметь дипломатическое представительство в России.
"Это значит, что нет намерения выслать или отозвать всех дипломатов со стороны какого-либо из государств, как и сейчас, и поддерживать все дипломатические отношения с Россией даже сейчас было бы не самой рациональной мерой", — отметил Рейнсалу.
Министр добавил, что их посольство в Москве останется и страна не намерена ликвидировать посольство России на территории Эстонии.
"Хотя и Эстония, и Россия приняли меры по сокращению количества дипломатов в своих странах, пока нет планов с высылки или отзыва всех дипломатов из обеих стран... Это значит, что нет намерения выслать или отозвать всех дипломатов со стороны любого государства, как и сейчас, и поддерживать все дипломатические отношения с Россией даже сейчас было бы не самой рациональной мерой", — отметил Рейнсалу.
Отметим, что Министерство иностранных дел России 23 января сообщило, что вызвало посла Эстонии в Москве Маргуса Лайдре и дало ему срок до 7 февраля покинуть Россию. Россия также отзывает своего посла из Таллинна. Россия обвиняет Эстонию в том, что, мол, страна целенаправленно действовала, чтобы разорвать двусторонние отношения в последние годы.
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