В Эстонии ответили, будут ли высылать военнообязанных украинцев с просроченными паспортами

По состоянию на 26 апреля вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имеют 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

Правительство Эстонии не планирует принудительно возвращать в Украину граждан, которые сбежали из-за полномасштабной войны и законно проживают в Эстонии. Это касается и мужчин призывного возраста.

Об этом сообщила советница отдела политики гражданства и миграции МВД Аннели Викс, пишет ERR.

"Мобилизация - это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел (Эстонии - ред.) нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации", — отметила Викс.

Аннели Викс добавила, что если граждане Украины мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта в посольстве Украины, они лишатся возможности путешествовать.

"Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продления вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств. Однако иностранец не может обратиться за визой при отсутствии действительного проездного документа", — отметила чиновница.

По состоянию на 26 апреля 2024 года вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имели 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

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Напомним, Польша может вернуть мужчин призывного возраста в Украину – при каком условии.

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