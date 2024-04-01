В Эстонии россиян хотят лишить права голоса на муниципальных выборах

Ведущая в Эстонии правящая Партия реформ представит в ближайшее время законопроект, которым предусматривается лишение граждан России права голоса на муниципальных выборах.

Об этом пишет издание ERR.

"В ближайшее время Партия реформ предоставит парламенту законопроект, позволяющий лишать граждан третьих стран права голоса на выборах в местные органы самоуправления, без внесения изменений в Конституцию", — заявил в понедельник на Эстонском телевидении член фракции реформистов Пяртель-Пеэтер Пере (Partel- Peeter Pere).

Комментируя продолжающиеся в столице Эстонии переговоры о новой коалиции, он отметил, что законопроект будет внесен на этой неделе.

Лидер Таллиннского региона партии Isamaa (Отечество) Рийна Солман (Riina Solman) подчеркнула, что главной темой переговоров о будущей коалиции в городе является "эстонское мышление".

"Эстоноязычие и эстонскость – это один из принципов, с которым мы пытаемся искоренять российскую сферу влияния по управлению городом Таллинном", — сказала она.

Ройна Солман также отметила, что в Таллинне производится 46% ВВП Эстонии.

"Это вопрос безопасности, и если Таллинн не займет позицию по данной теме и не скажет, что пусть с этим разбирается государство, то это немного смешно", – объяснила Солман, как вопрос избирательного права затрагивает местные власти.

Напомним, в Эстонии арестована российская пропагандистка.

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