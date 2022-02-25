В Эстонии запретили вещание нескольких российских и белорусского канала

В Эстонии запретили вещание нескольких российских и белорусского канала

Накануне эти каналы показали речь президента РФ Владимира Путина.

Эстонский регулятор запретил вещание в стране четырех российских и одного белорусского телеканала из-за вторжения России в Украину. Накануне эти каналы показали речь президента РФ Владимира Путина, в которой он заявил о нападении на Украину.

Об этом сообщает Европейская правда"=.

Под запрет попали "РТР Планета", "НТВ Мир", "Россия 24", TV Center International и "Беларусь 24".

"Чрезвычайные времена нуждаются в чрезвычайных действиях… Необходимо действовать немедленно, чтобы предотвратить ущерб для общества", — отметил директор регулятора Каур Каяк.

Напомним, недавно в Латвии запретили ретрансляцию российских пропагандистских телеканалов из-за угрозы национальной безопасности.

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