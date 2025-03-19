"В этом году можно достичь продолжительного мира": Зеленский сообщил подробности разговора с Трампом

Президент США поделился с украинским лидером подробностями своего разговора с президентом государства-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в среду, 19 марта.

Об этом он написал в сети X.

"Мы согласились, что Украина и Соединенные Штаты должны продолжать сотрудничество для достижения реального прекращения войны и продолжительного мира. Мы верим, что вместе с Америкой, с президентом Трампом и под американским руководством в этом году можно добиться продолжительного мира", — говорится в сообщении украинского лидера.

Зеленский отметил, что президент США поделился с ним подробностями своего разговора с президентом государства-агрессорки Владимиром Путиным и ключевыми вопросами, которые во время него обсуждались.

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"Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать", — подчеркнул он.

Украинский президент напомнил, что такой шаг обсуждали ранее – на американо-украинских переговорах в Джидде (Саудовская Аравия).

"Американская сторона также предложила безусловное прекращение огня на линии фронта, и Украина приняла это предложение. Мы будем продолжать работать, чтобы это произошло. Мы считаем, что эти шаги необходимы для создания возможности подготовки всеобъемлющего мирного соглашения во время прекращения огня", — отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что украинская и американская команды готовы в ближайшие дни снова встретиться в Саудовской Аравии, чтобы продолжить координацию шагов на пути к миру.

"Мы поручили нашим советникам и представителям как можно скорее проделать эту работу", — подытожил украинский президент.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что его телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским был успешным.

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