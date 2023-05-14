В этом году мы можем сделать поражение агрессора необратимым - Зеленский

В этом году пора определять завершение российско-украинской войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Время для действий именно сейчас. Мы все хотим, чтобы эта война наконец-то закончилась, но закончилась справедливым и честным миром. Украина и вся Европа должны быть свободными... Именно сейчас время, чтобы уже в этом году мы определили завершение этой войны. Уже в этом году мы можем сделать поражение агрессора необратимым", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил Германию за крупнейший пакет безопасности с начала полномасштабного вторжения РФ объемом 2,7 млрд евро.

"Это дополнительные системы ПВО, ракеты к ним, новые пушки, снаряды", – сказал Зеленский.

По его словам, все, что есть в этом пакете безопасности, значительно усилит защиту Украины от российского террора.

"Сегодня по объему помощи Германия на втором месте после США. Это очень мощно", – добавил президент.

Напомним, Зеленский ночью 14 мая прибыл в Германию. Там он встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Говорили они, в частности, об интенсивном сотрудничестве между ФРГ и Украиной.

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