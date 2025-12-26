Хотя Европа оказала значительную поддержку Украине, часто раздаются мнения и анализы о ее недостаточности / © Associated Press

Большинство людей запомнит 2025 год как время мрачности и разочарования внутри стран, а также войн, потрясений и опасностей в мире. Действительно, в последние годы было немного периодов, когда привычные основы казались столь хрупкими, а послевоенный порядок в Европе — настолько под угрозой.

Об этом пишет обозреватель издания The Telegraph Фрэнсис Дирнли.

«Символом стратегической слабости ЕС стал саммит в конце 2025 года, где лидеры снова повторяли свои заявления о поддержке Украины, но так и не смогли принять решительные меры. В частности, Брюссель не разблокировал замороженные российские активы, потеряв шанс нанести реальный удар по Москве, переложив финансовые риски на европейских налогоплательщиков», — отмечает эксперт.

Это был далеко не самый плохой возможный результат. Гораздо хуже был бы еще один безрезультатный саммит, который не дал бы Украине никаких средств и оставил бы ее беззащитной после того, как финансирование иссякнет в первой половине 2026 года. В то же время, принятое решение — это только минимум для ЕС, который отчаянно нуждается в более сильной геополитической опоре.

«Позитивно то, что было достигнуто соглашение по финансированию Украины, но это наименьший общий знаменатель. Европейские лидеры политически слабы и борются в мире, где старые правила уже не действуют», — считает он.

По словам нескольких ведущих европейских лидеров, поддержка военных усилий Украины — не что иное, как экзистенциальный вопрос для безопасности континента.

Влияние России

Европейские разведывательные службы предупреждают, что Москва может проверять НАТО не только в Украине, но и в странах Балтии, рассчитывая на колебания союзников и ослабление действия статьи 5. На этом фоне отказ от принципов суверенитета и права народов на собственный выбор, по словам Дирнли, означает фактический отказ от демократии.

«Лишать людей права выбирать свое будущее значит вернуться к правилам XIX века», — отмечает он, добавляя, что это создает опасный прецедент и для будущих конфликтов, в частности с Китаем.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает начала войны в Европе уже в 2026 году, обвинив в этом «упадок Западной Европы и ЕС», а не агрессию России.

«Военная напряженность в Европе — следствие упадка Западной Европы и Европейского Союза», — сказал он.