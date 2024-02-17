В этой войне, которую Путин развязал против Украины и всей Европы, точно нет будущего — Зеленский в Париже

В рамках рабочего визита во Францию президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Офис президента.

В ходе переговоров в Париже лидеры двух государств подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Францией, которое является продолжением Вильнюсской декларации «Группы семи», согласованной в июле 2023 года.

«Я хочу поблагодарить тебя, Эммануэль, за то, что наши договоренности всегда работают и всегда вдохновляют. Украина и Франция умеют вместе придавать силы и нашей защите, и нашим народам, и всей нашей Европе. Мы подготовили и подписали амбициозное соглашение о безопасности. Не обо всех ее деталях можем сегодня откровенно говорить. Но то, что действительно утверждает: у этой войны, которую Путин развязал против Украины и всей Европы, точно нет будущего. Будущее есть у наших народов, у нашей общей безопасности, у справедливого мира, которого все в Европе заслуживают», – сказал президент Украины во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Эммануэлем Макроном в Париже.

Также читайте Макрон передумал: что именно президент Франции решил сделать после встречи с Зеленским

Ранее президент Франции отложил визит в Украину по соображениям безопасности. Об этом пишет издание Challenges. "Первый двусторонний визит Макрона, запланированный на 13-14 февраля, переносится", — говорится в сообщении издания.

Читайте также: