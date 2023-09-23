"В этой войне не будет посредников": Зеленский в Канаде призвал усилить помощь Украине

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в войне, развязаной Россией против Украины, нельзя сохранять нейтралитет, ведь отсутствие помощи нашему государству означает усиление РФ, которая потом будет угрожать другим странам.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Оттаве, пишет Офис президента.

"Ты помогаешь Украине или России. В этой войне не будет посредников. Ослабляя помощь Украине, ты усилишь Россию. А мощная Россия и то, чего от нее ожидать... Я думаю, история в книгах и свидетелях на это уже давно ответила. Если кто хочет рискнуть – хорошо, ослабляйте помощь украинцам. Но если быть откровенными и честными, за свободу, за демократию, за права людей надо бороться", – сказал президент.

Владимир Зеленский также выразил благодарность странам-партнерам, которые помогают Украине оружием и финансированием.

"Но это не самая большая цена. Наибольшую цену все-таки за это сегодня платит Украина – людьми, количеством смертей. Поэтому мы очень благодарны за помощь", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду.

Владимир Зеленский встретился с членами правительства Канады и выступил в парламенте страны. После этого он отправится в Торонто, где "встретится с канадскими бизнес-лидерами с целью укрепления инвестиций частного сектора в будущее Украины".

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