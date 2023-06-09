В Еврокомиссии назвали единственного виновника подрыва Каховской ГЭС

Спикер Еврокомиссии заявила, что на РФ лежит вина за все ужасы, которые сегодня происходят в Украине.

В Еврокомиссии заявили, что Россия ответственна за уничтожение Каховской ГЭС, ведь именно Россия начала войну против Украины.

Об этом 9 июня заявила спикер Еврокомиссии Данна Спинант во время брифинга в Брюсселе.

Спинант ответила на упрек китайского корреспондента, что Еврокомиссия однозначно осуждает Россию за этот трагический инцидент, хотя расследования еще якобы не было.

"Вы, конечно, знаете, как и мы, что Россия начала эту войну, что Россия сбрасывает бомбы и обстреливает, а украинцы защищаются. Россия несет первичную ответственность за то, что происходит в Украине. Это первое заявление, о котором вы должны помнить, когда вы смотрите на этот инцидент или какие-либо другие", – сказала спикер Еврокомиссии.

Данна Спинант подчеркнула, что комиссия осуждает все атаки РФ, в какой форме они бы не происходили на территории Украины. По ее словам, ЕС "сделает все" для поддержки людей, которых задел подрыв Каховской дамбы.

Напомним, Служба безопасности Украины нашла доказательства, что российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Так, СБУ обнародовала перехваченный разговор россиян, в котором они признаются, что совершили это их военные.

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