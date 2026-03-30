В Еврокомиссии отреагировали на падение украинских дронов в Финляндии: кого обвинили
В ЕС обеспокоены вторжением БПЛА в Финляндию, но не видят прямой угрозы.
Европейская комиссия отреагировала на инцидент с беспилотниками, нарушившими 29 марта воздушное пространство Финляндии и упавшими на ее территории. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за подобные случаи несет Россия.
Об этом сообщает корреспондентка «Суспільного».
Позиция Брюсселя
Представитель Европейской комиссии Анитта Гиппер заявила, что первопричиной инцидента являются действия страны-агрессора.
«Даже когда над территорией государств-членов ЕС летают беспилотники, главным виновником этого является Россия. Без России этого не случилось бы», — подчеркнула Гиппер.
Она также добавила, что завтра (31 марта) в Украине запланировано неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам. Мероприятие посвящено мобилизации поддержки Киева и памяти жертв трагедии в Буче.
Мониторинг и меры безопасности
В Еврокомиссии подчеркнули, что внимательно наблюдают ситуацию. Представитель учреждения Тома Ренье отметил, что случаи нарушения воздушного пространства государств блока вызывают беспокойство.
«Мы хорошо осведомлены о случившемся и внимательно следим за развитием ситуации. Это не первые случаи, и мы очень озабочены такими вторжениями. Именно поэтому на европейском уровне мы уже приняли ряд мер, чтобы усилить возможности государств-членов», — сообщил Ренье.
В то же время заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл отметил, что на данный момент прямых угроз безопасности стран Евросоюза не зафиксировано.
«Я не думаю, что здесь есть о чем еще говорить», — резюмировал Олоф Гилл.
Украинские дроны упали в Финляндии — что известно
Напомним, 29 марта на территории Финляндии разбилось несколько беспилотников, пересекших государственную границу и нарушивших воздушное пространство страны. Финское правительство и военные предполагают, что это были украинские дроны, атаковавшие Россию.
Министр обороны Антти Хакканен отметил серьезность инцидента. Силы обороны Финляндии находятся в состоянии повышенной готовности из-за операций Украины с использованием дронов.
Впоследствии президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал утренний залет дронов на территорию его страны. Он подтвердил, что одна из дронов — украинского происхождения.