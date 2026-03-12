В Еврокомиссии заявили, что пока нет причин ослаблять санкции против России

Антониу Цена / © Associated Press

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что международное сообщество не должно ослаблять санкционное давление на Россию, подчеркнув необходимость контроля за соблюдением ограничений на цены на российскую нефть.

Об этом он написал в соцсети Х после участия в телеконференции лидеров G7, посвященной ситуации на Ближнем Востоке.

По словам Средства, страны «Большой семерки» сейчас сосредотачивают внимание на том, чтобы минимизировать влияние событий в Иране и Ближнем Востоке на безопасность и глобальный энергетический рынок.

Вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен он напомнил участникам встречи, что одним из ключевых приоритетов остается гарантирование стабильных энергоснабжений. В частности, речь идет о безопасной навигации через Ормузский пролив, который имеет критическое значение для мировой экономики.

«Обеспечение соблюдения граничной цены на нефть поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России. Сейчас не время ослаблять санкции против России», — подчеркнул Кошта.

Ранее сообщалось, что в Белом доме заявили, что санкции США против российской нефти остаются в силе, а об их возможной отмене пока не объявлялись.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона ослабить часть нефтяных санкций.