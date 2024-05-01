В Европарламенте призвали лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС

Одна из Евродепутатов призвала ЕС лишить Грузию статуса кандидата на вступление, остановить финансирование проектов, ввести санкции и запретить въезд депутатам, голосовавшим за противоречивый закон об "иноагентах".

После применения насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об "иноагентах" в Европарламенте призвали ЕС лишить Грузию статуса кандидата на вступление.

К такому призвала евродепутат Виола фон Крамон.

Член Европарламента заявила, что насилие против протестующих в Грузии, мирно демонстрировавших против закона об "иноагентах", должно столкнуться с конкретными последствиями.

We need concrete consequences!

— withdrawal of EU-кредитный статус

— Стоп финансы для проектов

— sanction Bidzina Ivanishvilli

— торговые банды для MPs, которые готовы в борьбе с #RussianLaw https://t.co/NBnlqnCan7 — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) 1 мая 2024

Она призвала отозвать статус кандидата на вступление в ЕС для Грузии, который страна получила в декабре прошлого года. Многие считают, что Грузия получила статус авансом, поскольку ЕС пошел на этот шаг, чтобы не допустить разворот Тбилиси в сторону России.

Также евродепутат предлагает остановить европейское финансирование проектов Грузии, ввести санкции против пророссийского олигарха и фактического руководителя партии власти Бидзины Иванишвили и запретить въезд для депутатов, голосовавших за противоречивый закон.

Напомним, в ночь на среду грузинские спецназовцы пытались жестко разогнать участников мирного протеста против закона об "иноагентах".

На акции протеста силовики избили главу крупнейшей оппозиционной партии страны "Единого национального движения" Левана Хабеишвили и лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили.

Читайте также: