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В Европарламенте раскритиковали правление Орбана: что встревожило Брюссель
В ЕС обеспокоены "рядом тревожных событий" в стране.
Делегация депутатов Европарламента заявила, что ситуация в Венгрии "стремительно движется в неправильном направлении" из-за ухудшения верховенства права при правлении Виктора Орбана.
Об этом сообщает издание The Guardian .
Глава делегации Тинеке Стрик выразила обеспокоенность "рядом тревожных событий", касающихся соблюдения страной ценностей ЕС в сфере судопроизводства, гражданского общества и равенства. Она раскритиковала венгерские власти за недавние реформы, направленные против ЛГБТИК-сообщества, а также за более широкие проблемы.
Тем временем польский правоцентрист Михал Ваврикевич заявил, что делегация увидела "бесспорное ухудшение ситуации и даже открытое отрицание верховенства права".
Он также подверг критике "очень агрессивный" и "грубый" подход венгерских чиновников, ведь многие государственные учреждения отклонили просьбу делегации о встрече.
Как сообщалось, венгерская оппозиция провела собственный опрос о вступлении Украины в ЕС. Об опросе венгров оппозиционеры объявили после того, как Виктор Орбан заявил о проведении Национальных консультаций по вступлению Украины в ЕС.