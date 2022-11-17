В Европарламенте согласовали текст резолюции о признании РФ спонсором терроризма

В ходе сессии Европарламента 21-24 ноября эту резолюцию вынесут на голосование.

После четырех часов переговоров политические группы Европарламента согласовали основной текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил депутат Европарламента из Литвы Андриус Кубилюс.

По его словам, в резолюции будет содержаться основной тезис, что: "Европейский парламент… признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства".

Ожидается, что резолюция будет обсуждаться и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.

Текст резолюции нужно еще ратифицировать. Вероятно, голосование в Европарламенте пройдет во время сессии 21-24 ноября.

Ранее экс-посол Украины в США Владимир Ельченко объяснил, при каких условиях Вашингтон может признать Россию спонсором терроризма.

Официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан заявляла, что Конгресс США разрабатывает критерии признания России государством-спонсором терроризма.

В начале октября ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом.

В то же время президент Соединенных Штатов Джо Байден уверен, что пока не нужно признавать Россию страной-спонсором терроризма.

ТСН в свою очередь выяснила, что же дает признание России страной-террористом или же спонсором терроризма.

Чехия признала российский режим террористическим