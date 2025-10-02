ТСН в социальных сетях

В Европе анонсировали более жесткие санкции против России

Новый пакет ограничений против России будет принят уже в ближайшее время.

Елена Капник
Кремль.

Кремль / © Associated Press

Европейский Союз изменяет подход к санкционной политике против агрессорки России. В настоящее время готовятся радикальные меры.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает УНИАН.

"Пора еще больше усилить давление на Россию. Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем более жесткие меры — в энергетике, финансовых услугах и торговле. Все это уже входит в 19-й пакет обсуждаемых сейчас санкций", - сообщила дипломат.

По ее словам, этот пакет разработан в координации с Вашингтоном. Его планируют принять в ближайшее время. Среди ключевых пунктов:

снижение ценового потолка на российскую нефть до $47,6 за баррель;

  • ограничение работы платежной системы "Мир";

  • запрещение экспорта ряда руд, металлов, химикатов и солей;

  • санкции против 45 российских и иностранных компаний, сотрудничающих с военным сектором РФ.

Кроме того, ЕС планирует полностью отказаться от российского СПГ до 2027 года и ввести вторичные санкции против третьих стран, помогающих Кремлю обходить ограничения.

Напомним, представитель США при НАТО Мэттью Витакер сообщил, что США не будут вводить новые санкции против РФ , пока Европа не перестанет покупать у нее нефть и газ. Американский президент Дональд Трамп считает, что без этого экономические ограничения не будут эффективными.

