В Европе достигли договоренности о расширении торговой поддержки для Украины с гарантиями для фермеров ЕС

Стало известно больше о соглашении о расширении торговой поддержки для Украины с гарантиями для фермеров ЕС

В Европе парламент и Совет достигли предварительной договоренности о продолжении мер либерализации торговли для Украины перед лицом агрессивной войны России.

Об этом пишет сайт Европарламента.

Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на один год до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях непрерывной агрессивной войны России.

"Комиссия может принять быстрые меры и принять любые меры, которые сочтет нужным, если возникнут значительные нарушения на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС из-за украинского импорта", — говорится в сообщении.

Постановление предусматривает экстренное торможение особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно птицы, яиц и сахара. Евродепутаты добились расширения этого списка овсом, кукурузой, крупой и медом. Они также достигли жестких обязательств от Комиссии принять меры, если произойдет всплеск украинского импорта пшеницы. Базовым периодом для запуска экстренного тормоза будут 2022 и 2023 годы, то есть, если импорт этих продуктов превысит средние объемы этих двух лет, тарифы будут вновь введены. Участники переговоров от ЕП также заверили, что комиссия будет действовать быстрее – в течение 14 дней вместо 21 дня – если будут достигнуты пусковые уровни для автоматических гарантий.

"Соглашение укрепляет неизменное обязательство ЕС поддерживать Украину перед лицом жестокой войны России вплоть до победы Украины. Нацеливание России на Украину и ее производство продовольствия также влияет на фермеров ЕС. Парламент услышал их беспокойство и усилил защитные меры, которые ослабили давление на фермеров ЕС, если они будут ошеломлены внезапным всплеском украинского импорта", — говорится в сообщении.

Парламент и Совет теперь должны дать окончательный зеленый свет временному соглашению. Срок приостановления истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после окончания этой даты.

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Напомним, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, обеспечило украинским предприятиям преференциальный доступ к рынку ЕС с 2016 года. После того, как Россия начала захватническую войну, ЕС ввел автономные торговые мероприятия в июне 2022 года, позволяющие беспошлинный доступ всех украинских товаров в ЕС. Эти мероприятия продлились на один год в 2023 году. В январе Еврокомиссия предложила приостановить импортные пошлины и квоты на украинский экспорт еще год. Для Молдовы подобные мероприятия продлились еще на год после окончания срока действия действующих мероприятий 24 июля 2024 года. Россия намеренно нацелилась на украинское производство пищевых продуктов и экспортные мощности в Черном море, чтобы взорвать экономику страны и угрожать глобальной продовольственной безопасности.

15 марта ТСН.ua уже сообщал, что польские фермеры начали блокировать границы со Словакией, чтобы проверить, не ввозится ли таким образом зерно из Украины. Там тоже дорогу заблокировали тракторами. Такая акция привела к скоплению на границе около десятка легковых автомобилей и нескольких десятков грузовых автомобилей.

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