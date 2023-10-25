В Европе говорят не о победе, а о реалистичном плане выживания Украины – Washington Post

В Европе обеспокоены, что в случае возвращения к власти Дональд Трампа в США, сумма помощи Украине от Вашингтона существенно уменьшится, если не прекратится вообще.

За 20 месяцев, прошедших с начала полномасштабного вторжения России в Украину, союзники Киева оказали военную и другую помощь на сумму более 230 миллиардов долларов. В течение следующих 20 месяцев вероятность того, что Киев получит хотя бы часть этой суммы, мала.

О том, прекратит ли Запад помогать Украине, говорится в статье Washington Post.

Угроза возвращения Трампа в Белый дом

В Европе обеспокоены, что в случае возвращения к власти Дональда Трампа в США, сумма помощи Украине от Вашингтона существенно уменьшится, если не прекратится вообще.

"Сейчас в европейских столицах немногие серьезно говорят о победе Киева, по крайней мере, не в ближайшее время. Нужен реалистичный план выживания Украины", – пишут в статье.

В связи с тем, что поддержка избирателей Трампа и Байдена по результатам ряда последних опросов по существу не отличается, европейские лидеры наконец-то поняли, что второй термин Трампа вполне возможен.

В то же время европейские лидеры полны решимости, чтобы такие изменения в Вашингтоне не застали их врасплох, как в 2016 году.

В прошлом месяце министр иностранных дел Германии Анналена Бербок улетела в Техас перед тем, как посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке. В Остине она встретилась с губернатором Техаса, республиканцем Грегом Эбботтом.

Как республиканцы видят мир – меньше Украины, больше Китая

Бербок рассказала журналистам, что цель встречи заключалась в желании Берлина понять, "как республиканцы видят мир" в случае возвращения Трампа в Белый дом.

По информации WP, в Европе также формируется консенсус по поводу того, как подходить к республиканцам в Конгрессе.

"Чтобы аргументировать продолжение помощи США Украине, идея состоит в том, чтобы меньше говорить об Украине, а больше о Китае – и как не спровоцировать нападение на Тайвань", – отмечают в статье.

Высокопоставленный европейский чиновник по вопросам безопасности в разговоре с журналистами признался, что законодателям от Республиканской партии был послан именно такой посыл: "Если вы хотите занять серьезную позицию по Китаю, вы должны добиться успеха в Украине".

Европа без США может не справиться с помощью Украины

Никто не считает, что европейские союзники смогут закрыть дыру, которая останется в случае отсутствия военной помощи США, которая составляет почти половину всей военной помощи Украине. Но даже оптимистический сценарий – если Вашингтон продолжит помощь после президентских выборов 2024 года, хотя и на более низком уровне – может представлять серьезную угрозу для Украины, предупреждает WP.

"Путин преувеличивал, но не сильно, когда недавно заявил, что у Киева закончатся боеприпасы через неделю, если Запад сократит поставки. Между тем Кремль, переведший российскую экономику на военные рельсы, восстанавливает свои истощенные силы быстрее, чем многие представляли возможным", – предполагают в издании.

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В Washington Post считают, что даже если Байдену удастся протолкнуть через Конгресс пакет помощи для Украины на 61,4 миллиарда долларов, который будет привязан к меньшему пакету помощи Израилю, это уже не поможет. Ослабление поддержки Киева со стороны Республиканской партии затмило перспективы будущих вливаний, даже если Байдена переизберут. Напротив, потребности Украины немедленны.

"Для Европы возникает вопрос, как сохранить жизнь Украине. Ответ остается туманным – и время на стороне Путина", – заключают в статье.

Ранее мы писали, как обострение на Ближнем Востоке уже отвлекает Запад от войны России против Украины.

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