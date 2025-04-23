В Европе ищут новый вариант мирного соглашения: что он предусматривает — FT

Война в Украине / © ТСН.ua

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В Великобритании, Франции и Германии ищут компромисс между «красными линиями» Украины и возможным движением Киева к уступкам территориям для заключения нового мирного соглашения.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальное лицо, знакомое с переговорами, которые состоялись в Лондоне 23 апреля.

По словам неназванного собеседника издания, в упомянутых трех европейских странах растет обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты усиливают давление на Украину, а президент США Дональд Трамп теряет терпение относительно возможности мирного урегулирования.

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Он отметил, что представители этих стран пытаются найти возможность для соглашения, которое не приведет к тому, что Украина будет вынуждена нарушать все свои «красные линии», но может предусматривать некоторое движение Киева в направлении уступки территории как конечной точки переговоров.

В издании напомнили, что украинский президент Владимир Зеленский некоторое время готов был смириться с де-факто российским контролем над Крымом и четырьмя восточными областями в обмен на гарантии безопасности Запада.

Но при поддержке европейских столиц он последовательно отказывался формально признавать российский суверенитет над какой-либо территорией, заявляя, что это вознаградит агрессию Москвы.

«Хотя опросы общественного мнения показывают, что среди украинцев растет поддержка соглашения о прекращении войны, существует сильная оппозиция официальной уступке территории России», — пишет Financial Times.

Европейские правительства отмечают, что признание российского суверенитета над Крымом — первой территорией в Европе, захваченной военной силой с 1945 года — подорвет международный порядок, основанный на правилах.

Напомним, вице-премьер-министр Юлия Свириденко в своем сообщении в сети Х, комментируя встречу украинской делегации с партнерами в Лондоне, заявила, что Украина готова вести переговоры о мире, но не будет капитулировать перед российской агрессией.