В трех странах Европы могут открыть центры возвращения украинских беженцев: что известно

Они также будут служить культурными и общественными центрами для украинцев.

Для украинских беженцев в Чехии, Германии и Польше могут создать специальные центры, которые помогут им вернуться на родину.

Об этом сообщило чешское издание Deník N.

Согласно сообщению, на следующей неделе вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов проведет переговоры по созданию таких центров во время своего визита в Чехию.

"Создание центров возвращения на территории Чешской Республики будет, среди прочего, предметом встречи вице-премьер-министра Украины, ответственного за связи с украинскими гражданами за рубежом, Алексея Чернышова, который прибывает в Чехию. Республика на встречу 28 января 2025 года с этой целью", — заявила Хана Мала из Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел.

Как отмечается в материале, открытие подобных заведений планируется и в Берлине и обсуждается проект с Польшей. Эти центры должны не только помогать с возвращением домой, но и служить культурными и общественными центрами для украинцев за рубежом.

Напомним, в Reuters заявили, что возвращение беженцев в Украину может навредить странам Европы.

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