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В Европе назвали лучший способ остановить агрессивную войну
Стубб приветствует пакет санкций против Москвы.
Кремль продолжит свою тактику затягивания переговоров, если на Москву не оказывать максимальное давление. Законопроект в Сенате США является верным шагом.
Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, в соцсети Х .
"Лучший способ остановить агрессивную войну России – максимально усилить давление на Москву", – написал он.
Он приветствовал двухпартийный пакет санкций, предложенный в Сенате США.
Напомним, военный эксперт Гемиш де Бреттон-Гордон заявил, что президент США Дональд Трамп потерял терпение в отношении Путина.