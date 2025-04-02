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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
723
Время на прочтение
1 мин

В Европе назвали лучший способ остановить агрессивную войну

Стубб приветствует пакет санкций против Москвы.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Александер Стубб.

Александер Стубб. / © Associated Press

Кремль продолжит свою тактику затягивания переговоров, если на Москву не оказывать максимальное давление. Законопроект в Сенате США является верным шагом.

Об этом заявил президент Финляндии Александер Стубб, в соцсети Х .

"Лучший способ остановить агрессивную войну России – максимально усилить давление на Москву", – написал он.

Он приветствовал двухпартийный пакет санкций, предложенный в Сенате США.

Напомним, военный эксперт Гемиш де Бреттон-Гордон заявил, что президент США Дональд Трамп потерял терпение в отношении Путина.

Дата публикации
Количество просмотров
723
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