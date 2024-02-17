"В Европе не может быть "серых зон": Урсула фон дер Ляйен – о членстве Украины в ЕС

Урсула фон дер Ляйен отметила, что европейцы все больше осознают, что поведение России будет больше влиять на их жизнь.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что агрессия России направлена не только против Украины, но и на демократию и ценности Запада, поэтому каждая страна в Европе должна сделать свой выбор – либо она поддерживает Путина, либо стоит на стороне демократии.

Об этом она сказала во время Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, пишет "Укринформ".

Она отметила, что европейцы все больше осознают, что такое поведение России все больше влияет на их жизнь, и это также основание для широкой поддержки шагов по интеграции Украины в Европейский Союз.

"Тот процесс вхождения (Украина в ЕС – ред.), который происходит сейчас, является огромным шагом вперед. Мы понимаем, что не может быть "серых зон" вокруг Европы. Вы должны решить: либо вы с Путиным, либо вы с демократиями. Либо вы остаетесь с автократами, либо уважаете наши ценности. Мы хотим, чтобы Украина и Западные Балканы были в нашей европейской семье, потому что они принадлежат к ней", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может сохраниться как государство только если станет "буферной зоной между Россией и Западом", отказавшись от интеграции в Евросоюз и НАТО.

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