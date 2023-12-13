В Европе оценили громкий закон о нацменьшинствах, принятый в Украине

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прокомментировала выполнение Украиной рекомендаций Еврокомиссии по правам нацменьшинств, необходимых для дальнейшего движения к членству в ЕС.

Украина делает значительные шаги в реформах на пути в ЕС, продолжая работать над четырьмя рекомендациями по открытию переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом фон дер Ляйен заявила во время выступления на пленарном заседании Европарламента 13 декабря.

"Группы национальных меньшинств уже положительно отреагировали на этот закон. И наша первоначальная оценка также положительна", – сказала она.

Президентка Еврокомиссии напомнила, что Верховная Рада также приняла два антикоррупционных закона – об увеличении состава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и расширении полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

"При условии эффективного внедрения эти действия могут выполнить три из четырех наших рекомендаций, которые остались невыполненными. Украинское правительство также предложило новый закон о лоббировании, чтобы ограничить власть олигархов и выполнить нашу последнюю рекомендацию", — добавила фон дер Ляйен.

Напомним, 13 декабря 2022 года Верховная Рада Украины приняла в целом закон №8224 о национальных меньшинствах. Принятие закона — одно из главных требований к кандидатству Украины в Европейском Союзе.

В то же время спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что закон не распространяется на нацсообщества, представляющие страну-агрессора.

В то же время недовольным этим законом оказались в Венгрии. Там угрожали блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Будапешт обвинил Киев в подавлении прав венгерских нацменьшинств. В частности, Венгрия требует от Украины, чтобы та выполнила венгерские требования по языку образования. Речь идет о принятом языковом законе, который обязывает нацменьшинства получать не менее 70 процентов образования на украинском языке.

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