В Европе откровенно ответили, есть ли у Путина шансы выиграть войну

Владимир Путин. / © Getty Images

Реклама

Диктатор-президент России Владимир Путин не скрывает желания восстановить существовавшую до 1991-го советскую сферу влияния. Впрочем, ему вряд ли это удастся.

Об этом заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает “Укринформ”.

"Наше послание России простое: ей не выиграть войну. Уходите с поля боя и садитесь за стол переговоров с Украиной", - отметила Каллас.

Реклама

Она отметила, что после достижения мира нельзя позволить России перевооружиться. Кроме того, Каллас назвала эскалацией угрозы европейским силам, прозвучавшим от диктатора Путина. Она отметила, что РФ не имеет права голоса по поводу того, как Европа решит защищать континент.

"Это серьезная эскалация со стороны России, которая непосредственно подрывает европейскую безопасность. Россия не имеет права голоса по поводу того, как мы защищаемся", - подчеркнула дипломат.

По ее словам, Путин совсем не заинтересован в мире. Более того, добавила она, "фюрер" не остановит войну, "пока его не заставят это сделать". Каллас призвала ужесточить санкции против РФ, в том числе путем ликвидации "теневого флота".

Представитель ЕС подчеркнула, что международные ограничения уже лишили Россию не менее 450 млрд долларов на войну, включая более 154 млрд долларов доходов от нефти. Она также выразила надежду, что к 2027 году Европа вообще прекратит импорт российского газа и нефти.

Реклама

Напомним, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ждать мира в Украине в ближайшее время не стоит. Вряд ли конкретные сдвиги произойдут к Рождеству. Дипломат считает, что только новые санкции способны повлиять на Россию. В частности, речь идет о запрещении РФ иметь финансовые средства для финансирования собственной армии.