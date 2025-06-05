Флаги Евросоюза

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В Европейском Союзе стало признаваться, что без участия Украины создать действенную систему безопасности невозможно.

Об этом в эфире Эспрессо заявила экспредседатель украинской делегации в ПА НАТО Оксана Юринец.

«В Европейском Союзе начали наконец-то понимать, что без Украины выстроить систему безопасности невозможно. В ЕС сейчас внутри ищут силы. Эти силы на восточном фланге НАТО может дать только Украина. События, произошедшие на территории РФ, подтверждают, что у Украины еще многое неизведанное. То, что даст крепость ЕС в том числе», — сказала она.

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Юринец также отметила, что геополитическая переориентация ЕС после выборов в США значительно изменила ситуацию в Европе.

«Переориентация после выборов США искать силы внутри Европейского Союза, думаю, что очень сильно отрезвила мысль и очень сильно разбудила такое спящее состояние, что НАТО может действовать вне Союза. То есть, эти моменты очень быстро меняют ситуацию в самой Европе», — добавила политика.

По ее словам, сегодня у Украины есть веские аргументы для своей роли в новой системе европейской безопасности.

«Я считаю, что эти изменения положительны, которые влияют на ускорение разных процессов. В частности, оборонные заказы отдельными предприятиями, действующими в ЕС, а также переориентация с поиском силы для противостояния агрессивным планам Кремля. Наши партнеры отдают себе отчет, что совместно работать над безопасностью в будущем без Украины будет сложно. Ведь на сегодняшний день мы имеем больше конкурентных преимуществ и аргументов, когда Украина стала решением, а не проблемой», — подытожила Юринец.

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Ранее сообщалось, что Россию еще не названа официальной общей угрозой для евроатлантического пространства, однако Альянс готовится к четкой формулировке в финальном заявлении саммита НАТО в Гааге.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты Америки еще не приняли конкретных решений о предстоящей военной или другой помощи Украине.