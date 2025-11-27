Кремль. / © Associated Press

Реклама

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен предостерег от "одностороннего разделения суверенного европейского государства". Пока Россия не выявила никаких признаков "настоящей готовности прекратить конфликт" - войну в Украине.

Об этом дипломат завыла, выступая перед европейскими законодателями в Страсбурге, пишет The Guardian.

«Нужно четко уяснить, что не может быть одностороннего разделения суверенного европейского государства, и что границы не могут быть изменены силой. Если сегодня мы легитимируем и формализуем подрыв границ, мы открываем дверь для новых войн завтра. Мы не можем допустить этого», - подчеркнула фон дер Ляен.

Реклама

Она приветствовала усилия президента США Дональда Трампа по поиску мира, назвав их «отправной точкой». Впрочем, политика четко дала понять: Европа имеет много беспокойств относительно деталей, изложенных в первоначальном 28-точковом плане Вашингтона и Москвы.

По ее словам, хоть в целом ситуация нестабильна, но здесь есть «возможность достичь реального прогресса». Впрочем, добавила она, пока не видно "никаких признаков подлинной готовности России" прекратить войну, а потому на Москву следует давить дальше.

В свою очередь глава европейской дипломатии Каи Каллас подчеркнула, что министры иностранных дел ЕС «подтвердили наши общие принципы», имея в виду суверенитет, независимость, территориальную независимость и «неотъемлемое право Украины на самооборону».

"Сейчас мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к прекращению огня. Нам все еще нужно перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведет переговоры, к ситуации, когда им нужно вести переговоры. Мы достигаем этого", - пояснила она.

Реклама

Дипломатка назвала "абсолютным ложным" представление о том, что Украина проиграет. По ее словам, если бы Россия могла завоевать Украину военным путем, она бы уже сделала это. Впрочем, Кремль не может достичь своих целей на поле боя, поэтому "будет пытаться добраться туда путем переговоров".

"В любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как получить уступки от российской стороны, чтобы они навсегда прекратили агрессию и не пытались изменить границы силой", - заявила Каллас.

Чиновники ЕС также выступают против ограничений Вооруженных сил Украины. По словам фон дер Ляжн, такое ограничение «сделает страну уязвимой к предстоящим нападениям». Кроме того, по ее словам, стране также нужны "надежные, достоверные и долгосрочные гарантии безопасности".

Урсула фон дер Ляен также пообещала, что Европейская комиссия представит проект правового предложения по использованию замороженных активов России для финансирования Украины в 2026 и 2027 годах. Лидеры ЕС обсудят вопросы замороженных активов в следующем месяце.

Реклама

Фон дер Ляен подтвердила поддержку плана замораживания активов – кредита Евросоюза Украине под залог этих активов и идею о том, что Россия выплатит репарации Киеву. Она подчеркнула, что не видит "ни одного сценария, при котором европейские налогоплательщики будут платить за это сами".

Напомним, по сообщению агентства Reuters, план США по 28 пунктам был составлен на основе российского отчета, представленного в Белый дом в октябре. Высокопоставленный помощник Кремля Юрий Ушаков заявил, что Москва видела последнюю версию плана США, полученного по "неофициальным каналам". По его словам, некоторые аспекты можно рассматривать положительно, но многие нуждаются в обсуждении.

Тем временем The Telegraph пишет, что попытка США "продавить" скорый мирный договор с Украиной обречена на провал. В привычной для себя манере американский лидер Дональд Трамп попытался протиснуть соглашение «силой личности» и жестким дедлайном, продвигая набор тезисов на одной странице, которые должны были привести в мир.