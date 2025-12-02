Флаг США. / © Associated Press

Реклама

"Продажа" Украины российскому фюреру Владимиру Путину будет иметь катастрофические последствия и для самих США.

Об этом написала в соцсети Х латвийская евродепутат Сандра Калниете.

На фоне ожиданий переговоров между представителями США и РФ, которые должны состояться 2 декабря в Москве, она предупредила Соединенные Штаты.

Реклама

"Направляясь в Москву, Виткофф и Кушнер должны помнить, что Путин стремится не только уничтожить Украину, но и восстановить империю, разъединить союзников и ослабить американскую мощь. Продажа Украины будет иметь катастрофические последствия как для Европы, так и для Соединенных Штатов", - убеждена евродепутат.

Напомним, сегодня проходит визит спецпредставителя Стива Виткоффа в Москву . В составе американской делегации, которая встретится с президентом-диктатором России Владимиром Путиным, также очень зять президента Джаред Кушнер и переводчик.

Представитель Кремля Дмитрий Песков перед встречей Путина и Виткоффа заявил, что якобы агрессорка Россия остается открытой для мирных переговоров. Мол, Россия "высоко ценит" усилия администрации Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.