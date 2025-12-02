- Дата публикации
В Европе предупредили о катастрофических последствиях уступок Путину
"Продажа Украины" ослабит Америку и укрепит имперские амбиции Путина, убеждена дипломат.
"Продажа" Украины российскому фюреру Владимиру Путину будет иметь катастрофические последствия и для самих США.
Об этом написала в соцсети Х латвийская евродепутат Сандра Калниете.
На фоне ожиданий переговоров между представителями США и РФ, которые должны состояться 2 декабря в Москве, она предупредила Соединенные Штаты.
"Направляясь в Москву, Виткофф и Кушнер должны помнить, что Путин стремится не только уничтожить Украину, но и восстановить империю, разъединить союзников и ослабить американскую мощь. Продажа Украины будет иметь катастрофические последствия как для Европы, так и для Соединенных Штатов", - убеждена евродепутат.
Напомним, сегодня проходит визит спецпредставителя Стива Виткоффа в Москву . В составе американской делегации, которая встретится с президентом-диктатором России Владимиром Путиным, также очень зять президента Джаред Кушнер и переводчик.
Представитель Кремля Дмитрий Песков перед встречей Путина и Виткоффа заявил, что якобы агрессорка Россия остается открытой для мирных переговоров. Мол, Россия "высоко ценит" усилия администрации Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.