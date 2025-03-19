В Европе прокомментировали разговор Трампа и Путина

В Европе говорят о прогрессе в направлении мира.

Президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отреагировали на телефонный разговор американского президента Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом они написали в Сети Х.

По словам политиков, всеобъемлющий, справедливый и длительный для Украины должен стать результатом российско-украинской войны. Стоимость и фон дер Ляен выразили надежду, что "вчерашний телефонный разговор является прогрессом в этом направлении".

"Мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины", – заявили политики.

Напомним, Борис Писториус скептически высказался по поводу "энергетического перемирия". Немецкий политик подчеркнул, что российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины не прекратились даже после телефонного разговора Трампа с хозяином Кремля.

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