В Европе раскрыли страну, которая может помочь закончить войну в Украине

Флаг Китая / © Associated Press

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Норвегия призывает Китай использовать свои связи с российским руководством для содействия урегулированию войны в Украине путем переговоров.

Об этом сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Штерер, пишет South China Morning Post.

«Китай, вероятно, является страной с лучшим и прямым доступом к российскому руководству. Мы ожидаем, надеемся и решительно призываем Китай использовать этот канал», — сказал он.

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По словам Сторэ, он провел переговоры с китайским коллегой. Большая часть их разговора была посвящена Украине.

«Существует потенциал для более глубокого сотрудничества между Европой и Китаем, но пока эта война продолжается, а Китай является близким партнером России, это ограничивает эту возможность», — считает норвежский министр.

Также с китайскими политиками разговаривал в понедельник, 6 июля, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде. По итогам он заявил, что диалог с КНР по прекращению войны был «конструктивным и многообещающим».

«Я не спикер Китая. Я не собираюсь их цитировать, но в их словах есть некоторые намеки», — сказал он.

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Норвежские чиновники отметили, что переговоры «должны начаться без всяких условий, начиная с прекращения огня на основе текущей линии фронта в Украине».

Мирные переговоры между РФ и Украиной — последние новости:

Напомним, Китай внезапно сменил риторику и даже призвал Россию сесть за стол переговоров. С таким заявлением выступил заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лей во время заседания Совбеза. Он добавил, что поиск путей мирного урегулирования должен начаться безотлагательно.

Между тем , Украина работает над тем, чтобы РФ не могла использовать захваченные земли для затягивания войны. Зеленский считает, что уничтожение российских ресурсов как на оккупированных землях, так и в самой России ослабит агрессию врага.

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