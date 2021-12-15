В Европе рассматривают пять путей реакции на агрессию России, а у Украины будет только один – Зеленский

В Европе рассматривают пять путей реакции на агрессию России, а у Украины будет только один – Зеленский

Президент выразил надежду на встречу в "нормандском формате".

Евросоюз имеет пять путей реагирования на агрессию Российской Федерации.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита "Восточного партнерства".

По его словам, с партнерами Украины во время встречи обсуждалась возможная угроза вторжения со стороны РФ. "Даже рассматривается пять путей реакции на вероятную эскалацию. Мы сказали, что у нашего государства нет пяти реакций, у нас будет только одна реакция. Мы ее продемонстрировали в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках", — подчеркнул президент.

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Он в очередной раз заявил о мирном урегулировании войны на Донбассе. Кроме того, Зеленский высказался по поводу переговоров в нескольких форматах.

"Мы подтверждаем готовность к "нормандскому формату". Об этом мы сегодня говорили с президентом Франции. Также сегодня была отдельная встреча с канцлером Германии, знакомство с канцлером Олафом Шольцом. Мы втроем разговаривали: три страны, три лидера "нормандского формата". Разговаривали о конкретных деталях, шагах по встрече в "нормандском формате". В принципе, имеем общую позицию", — подчеркнул глава государства.

Президент выразил надежду на встречу в "нормандском формате" и о переговорах с Российской Федерацией.

"Нужно такое же желание остановить войну и со стороны РФ. Кстати, сегодня, мне кажется, был один очень важный, исторический, теплый момент. Мы поздравили коллег из Азербайджана и Армении. Сегодня атмосфера их диалога была достаточно положительна.И это приятно видеть. Приятно знать, что в этом большое достижение ЕС и лично со стороны Шарля Мишеля (председатель Европейского Совета — Ред.). Верим, что когда-то так будет и в войне между Украиной и РФ", — высказался Владимир Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский в Брюсселе назвал три страны, которые должны стать следующими членами ЕС.

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