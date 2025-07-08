В Европе сделали неутешительный прогноз войны для Украины

Война.

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Полномасштабная война в Украине, которую Российская Федерация начала в 2022 году, может длиться годами, если будет продолжаться в таком же духе.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.

Павел подчеркнул, что российским военным удалось оккупировать часть Украины. Впрочем, ценой больших жертв и утрат. По словам лидера Чехии, это "очень высокая цена за захват земель".

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"Пока украинская оборона успешна, потому что они наносят российским войскам огромный вред. Они способны удерживать позиции, особенно в важных для Украины местах. Если война будет продолжаться в таком же духе, она будет продолжаться годами. Такое положение дел неприемлемо для всех", - добавил он.

Именно поэтому, говорит президент Чехии, очень важно поддерживать Украину. Вместе с тем важно оказывать максимальное давление против России и демонстрировать, что решение можно найти только за столом переговоров, а не на поле боя.

"Очевидно, если Россия видит хоть какой-то прогресс, хоть какой-то успех на поле боя, она не сочтет себя вынужденной вести переговоры. Они (россияне – Ред.) считают, что с помощью боевых действий могут добиться гораздо большего, чем путем переговоров", - подчеркнул Павел.

Напомним, политолог Владимир Фесенко считает, что война в Украине будет продолжаться, по меньшей мере, до середины 2026 года. Единственный способ закончить войну — перемирие.

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Отметим, что эксперты говорят, что война в Украине может продолжаться до 2030 года. Этот неутешительный прогноз все чаще звучит от военных, анализирующих реальную ситуацию на фронте и оценивающих помощь от союзников. Даже украинские демографы рассматривают эту дату в своих прогнозах.

Дата публикации 23:35, 20.06.25 Количество просмотров 279 Чего Украине ожидать от врагов и партнеров? Климкин, Чаленко, Пендзин