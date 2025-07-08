- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 3250
- Время на прочтение
- 2 мин
В Европе сделали неутешительный прогноз войны для Украины
По словам Павелла, солдатам РФ удалось оккупировать некоторые части украинской территории, но ценой больших жертв.
Полномасштабная война в Украине, которую Российская Федерация начала в 2022 году, может длиться годами, если будет продолжаться в таком же духе.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью BBC.
Павел подчеркнул, что российским военным удалось оккупировать часть Украины. Впрочем, ценой больших жертв и утрат. По словам лидера Чехии, это "очень высокая цена за захват земель".
"Пока украинская оборона успешна, потому что они наносят российским войскам огромный вред. Они способны удерживать позиции, особенно в важных для Украины местах. Если война будет продолжаться в таком же духе, она будет продолжаться годами. Такое положение дел неприемлемо для всех", - добавил он.
Именно поэтому, говорит президент Чехии, очень важно поддерживать Украину. Вместе с тем важно оказывать максимальное давление против России и демонстрировать, что решение можно найти только за столом переговоров, а не на поле боя.
"Очевидно, если Россия видит хоть какой-то прогресс, хоть какой-то успех на поле боя, она не сочтет себя вынужденной вести переговоры. Они (россияне – Ред.) считают, что с помощью боевых действий могут добиться гораздо большего, чем путем переговоров", - подчеркнул Павел.
Напомним, политолог Владимир Фесенко считает, что война в Украине будет продолжаться, по меньшей мере, до середины 2026 года. Единственный способ закончить войну — перемирие.
Отметим, что эксперты говорят, что война в Украине может продолжаться до 2030 года. Этот неутешительный прогноз все чаще звучит от военных, анализирующих реальную ситуацию на фронте и оценивающих помощь от союзников. Даже украинские демографы рассматривают эту дату в своих прогнозах.