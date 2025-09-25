В Европе сделали заявление о сбитии российских самолетов в небе над странами НАТО

Урсула фон дер Ляен. / © Associated Press

Нельзя исключать возможность сбивания российских самолетов, безответственно залетающих в воздушное пространство Европы.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN.

"Мое мнение – что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр нашей территории. И это значит, если есть вторжение в наше воздушное пространство, тогда – конечно же, после очень понятного предупреждения – вариант с уничтожением такого истребителя – "на столе"", - высказалась политик.

По ее словам, "Россия тестирует нас на всех фронтах". Она подчеркнула, что Москва уже много лет ведет гибридную войну, "направленную против демократий Евросоюза и других стран".

"Поэтому мы даем отпор по всем направлениям", - сказала фон дер Ляйен.

Что известно

Этой ночью в Дании закрыли аэропорт из-за дронов. На этот раз приостанавливал работу аэропорт аэропорта Ольборг на севере страны.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут. В Министерстве обороны России традиционно отрицали это.

Заметим, вечером 22 сентября аэропорт датского Копенгагена приостановил работу из-за движения неизвестных дронов . БПЛА остановили взлеты и посадки почти на четыре часа. Беспилотники не сбивали. Полиция начала расследование.

В ту же ночь аэропорт Осло также закрывал свое воздушное пространство из-за наблюдения дрона в воздушном пространстве. Все рейсы были перенаправлены в ближайший аэропорт. Аэродром снова заработал через несколько часов.