В Европе сформировался новый железный занавес: президент Финляндии рассказал, кто за ним оказался

В Европе сформировался полупостоянный железный занавес, где с одной стороны оказались Россия и Беларусь, а с другой другие страны континента.

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Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой во вторник в Варшаве, передает Укринформ.

Он заявил, что Запад должен был более решительно отреагировать на российскую агрессию в Грузии в 2008 году, в 2014 году — на аннексию Крыма и в 2022 году — на начало полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кроме того, Стубб отметил, что Россия провалилась в попытки русифицировать Украину, ставшую европейской страной.

"Я думаю, что Путин и Россия потерпели полное поражение в попытке русификации Украины, которая стала европейской", — подчеркнул президент Финляндии.

Он добавил, что Кремль пытался разругать европейские страны между собой, а также Европу с Соединенными Штатами.

Напомним, ранее сообщалось, что Португалия призвала ЕС начать подготовку к вступлению Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Европе осудили российские "выборы" в Крыму.

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