Кремль. / © Associated Press

Франция вроде бы никогда не исключала диалог с агрессоркой Российской Федерацией при полной прозрачности с Украиной.

Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в интервью для Libération.

Глава МИД Франции высказал мнение о том, что Европе нужен прямой контакт с Москвой, чтобы отстаивать собственные интересы.

«Европейцы, которые сейчас являются основными финансовыми и военными спонсорами Украины, должны иметь канал для отстаивания своих интересов, не делегируя ответственность никому другому», — подчеркнул он.

По словам Барро, в Париже продолжают считать, что российский фюрер Владимир Путин не проявляет признаков желания к миру. В частности, это убивая мирных украинцев. В качестве примера он вспомнил удар беспилотников по пассажирскому поезду в Харьковские области. Такие действия РФ, подчеркнул французский министр, являются военным преступлением.

Сегодня 100% финансовой помощи Украине поступает из Европы. Основная часть разведывательной и военной поддержки также поступает из Европы… Украина знает, что может рассчитывать на непоколебимую поддержку европейцев», — резюмировал Барро.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Европа должна поговорить с диктатором РФ Владимиром Путиным. В частности, причиной такого заявления стало его беспокойство, что лидеры Европы фактически отстранены от ключевых процессов обсуждения будущего договора между Украиной и РФ.

В то же время в Кремле отметили, что считают положительной эволюцией, что появились сигналы из Рима, Парижа и Берлина о необходимости диалога со страной-агрессорой. Спикер администрации диктатора РФ Дмитрий Песков говорит, что сейчас Москва наладила диалог с США, а вот с Европой пока не удается.