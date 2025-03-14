В Европе сомневаются, что Путин придерживается возможного перемирия

Каллас отмечает, что мирное соглашение должно включать участие Украины и Европы.
Очень сомнительно то, что агрессорка Россия сможет придерживаться режима тишины на войне против Украины. Москва по-прежнему нарушала договоренности.
Об этом заявила глава европейской дипломатии Каю Каллас в интервью Bloomberg.
"Мы уже видели перемирие раньше, и Россия никогда не соблюдала эти договоренности", — прокомментировала глава дипломатии ЕС заявление Путина о предложении прекращения огня между Украиной и РФ на 30 дней.
По словам Калласса, сейчас "мяч на поле" Москвы, и она должна проявить "добрую волю".
Заметим, ранее политика неоднократно настаивала на том, что любое мирное соглашение должно включать участие Украины и Европы.
Напомним, политолог Кирилл Сазонов заявил о том, что Россию придется принуждать к миру силами США, Украины и Европы.
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