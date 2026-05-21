В Европе стали на защиту Украины после громких заявлений о дронах над Балтией: подробности

Дрон. / © YouTube/Генеральний штаб ЗСУ

Реклама

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон защищает Украину от критики по поводу ее дронов, которые залетают в страны Балтии во время атак на территорию РФ.

Об этом он заявил перед министерской встречей НАТО 21 мая, сообщает The Guardian .

Он отметил, что по очевидным причинам Киев целенаправленно не стремится, чтобы «их дроны оказались на дружеской территории».

Реклама

«Иногда это вопрос радиопомех, иногда других факторов. Конечно, они не хотят, чтобы это случалось, ведь это может нанести вред и, конечно, вызвать страх», — подчеркнул министр.

В то же время Кристерссон предостерегает от российской дезинформации, ведь Кремль «стремится создать впечатление, что другие страны производят что-то незаконное».

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте назвал «совершенно абсурдными» заявления РФ о том, что три балтийских государства якобы позволили Украине запускать дроны со своей территории. Он подчеркнул, что эти дроны «находятся там из-за полномасштабной атаки России, и Украина вынуждена защищаться».

По словам Рютте, НАТО "всегда готово к любой непредсказуемости". Своей реакцией на зафиксированный беспилотник над Эстонией оно показало, что готово к любому сценарию.

Реклама

Напомним, ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сделал заявление об украинских ударах по территории РФ . Он подчеркнул, что Киеву нужно точнее выбирать цели для атак, чтобы не создавать угрозы безопасности стран НАТО.

Свою позицию Косиняк-Камыш объясняет тем, что в противном случае это может служить поводом для провокаций РФ, а также средством пропаганды Москвы и способствовать эскалации конфликта и усилению гибридной войны.

Новости партнеров