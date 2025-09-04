В Европе третий авиаинцидент за неделю: премьер Испании не долетел до Парижа

Премьер-министр Испании Педро Санчес / © Associated Press

Премьер-министр Испании Педро Санчес не смог лично принять участие в саммите «коалиции желающих» в Париже из-за технических неисправностей самолета. Это уже третий случай за последние семь дней, когда ведущие европейские политики сталкиваются с авиационными проблемами.

Об инциденте сообщает Sky News.

По словам представителя испанского правительства, самолет с Санчесом уже находился в небе, однако из-за технической неисправности был вынужден вернуться в Мадрид. В результате премьер присоединится к встрече «коалиции желающих» в виртуальном формате.

Этот случай произошел на фоне предыдущих авиационных инцидентов, среди которых самолет президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. По данным СМИ, за глушением сигнала может стоять Россия, впрочем прямых доказательств этого нет и с ситуацией с Санчесом этот эпизод не связан.

Напомним, 31 августа когда самолет с фон дер Ляйен на борту приближался к аэропорту в Болгарии, пилот был вынужден приземлить судно, используя бумажные карты. Все из-за возможного вмешательства российских систем, которые заглушили сигнал GPS.

2 сентября стало известно, что самолет ВВС Литвы с президентом Гитанасом Науседой на борту не смог сразу совершить посадку в аэропорту Вильнюса из-за появления неизвестного беспилотника. Воздушное судно, возвращавшееся из Хельсинки, некоторое время кружило над городом, пока ситуацию не урегулировали.