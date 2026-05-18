В Европе увидели шанс для мира и сказали, кто способен повлиять на Путина

Путин, Трамп и Си. / © Associated Press

В мирных переговорах по Украине отсутствует прогресс. Впрочем, агрессорка Российская Федерация находится в недостаточно сильной позиции в войне, поэтому ее подтолкнуть сесть за стол переговоров.

Об этом заявила высокая представительница Евросоюза по вопросам внешней и политики безопасности Кая Каллас, сообщает «Укринформ».

«Что касается Украины, мы видим, что мирные переговоры зашли в тупик», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, сейчас в переговорном процессе по Украине «ничего не происходит». В то же время, пока Москва «не в сильнейшей позиции», нужно приложить усилия, чтобы она села за стол переговоров. Определенную роль, считает Каллас, мог бы сыграть Пекин.

«Китай, который имеет тесные отношения с Россией, играет здесь роль, которая может действительно убедить их остановить эту войну», — добавила она.

Мирные переговоры — последние новости

Украинская журналистка Юлия Забелина со ссылкой на собственные источники заявила, что диктатор РФ Владимир Путин заявил президенту США Трампу, что не согласится на мирное соглашение до конца года. «Фюрера» убеждают, что его армия до конца 2026-го сможет захватить Донбасс. Мол, разговор с Украиной будет проходить уже в другом русле.

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что время для возобновления диалога между странами Европы и Россией близится. Он также убежден, что сейчас позиция Украины сильна, а Москва находится в слабой позиции. Это создает условия для первых дипломатических шагов.

Между тем, госсекретарь США Марко Рубио высказался о том, что переговоры между Украиной и РФ утратили импульс. Он также подчеркнул, что Вашингтон единственный, кто может быть посредником и привести к окончанию войны.

Дата публикации 17:13, 15.05.26

