Путин и Макрон. / © Getty Images

Реклама

Кремль считает положительной эволюцией, что появились сигналы из Рима, Парижа и Берлина по поводу необходимости диалога с агрессоркой Российской Федерацией.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Вместо этого, дерзко выразился представитель Кремля, позиция Лондона «носит деструктивный характер». Мол, Великобритания «не желает вносить какой-либо вклад в налаживание мира».

Реклама

По его словам, пока европейцы не обращались в Кремль с запросом на контакты. Песков говорит, что Москва сейчас имеет диалог с Вашингтоном, но не с Европой.

Призывы к диалогу с Кремлем

Одним из первых, кто заявил о том, что Европа должна поговорить с Путиным, был президент Франции Эммануэль Макрон. В декабре он выразил обеспокоенность тем, что лидеры Европы фактически отстранены от ключевых процессов обсуждения будущего договора между Украиной и РФ.

Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони поддержала идею о необходимости диалога с Кремлем, потому что отсутствие такой коммуникации ограничивает влияние ЕС на процесс прекращения войны. Глава итальянского правительства говорит, что Макрон прав на этот счет.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что в долгосрочной перспективе Евросоюзу придется восстанавливать баланс в отношениях с РФ. Он подчеркнул, что Россия является самым крупным соседом Европейского Союза. Именно этот фактор, говорит политик, невозможно игнорировать во время стратегического планирования на десятилетия вперед.

Реклама

В то же время министерша иностранных дел Великобритании Иветт Купер говорит, что предложения Макрона и Мэлони о дипломатическом возобновлении контактов с Кремлем преждевременны. Свою позицию она объяснила тем, что пока нет «реальных сигналов и подтверждения того, что Путин готов к миру».