"В Европе запахло прахом": Путин и Лукашенко договорились продлить военные учения

Военные учения должны были завершиться сегодня.

Начавшиеся в начале февраля военные учения России и Беларуси, которые должны были завершиться 20 февраля, Александр Лукашенко и Владимир Путин решили продлить. В Беларуси объясняют это решение, мол, "наростанием военной активности у внешних границ Союзного государства" и "обострением ситуации на Донбассе".

Об этом сообщило Минобороны Беларуси.

В Минске считают, что Запад "накачивает" Украину современным оружием, а на территории сопредельных государств якобы созданы "многочисленные группировки войск и сил".

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", – заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, "в Европе очень сильно запахло порохом и ее целенаправленно подталкивают к войне". В Минобороны Беларуси заявили, что Минск вместе с Москвой будут "отрабатывать этапы обороны, не охваченные с такой степенью детализации на предыдущем этапе".

Также читайте Россия готовит самую масштабную войну с 1945 года — премьер Британии

"В общем, направленность (учений. — ред.) останется неизменной – должны обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ... Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО от 7 до 5 суток на случай так называемой "эскалации ситуации в Украине"…Кратно возросло количество проведенных вблизи границ Союзного государства (России) непонятных для нас учений и операций. Очевидна их направленность против России и Республики Беларусь", – заявил белорусский министр.

К слову, 27 февраля в Беларуси запланирован референдум по поправкам в Конституцию. Александр Лукашенко называет изменения эволюционным путем развития страны, оппозиция – фикцией и очередной попыткой узурпировать власть.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.