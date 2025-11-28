В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине

Флаг ЕС. / © УНИАН

Реклама

Соединенные Штаты Америки и Украина вычеркнули из мирного плана все, что касается Евросоюза и Североатлантического альянса.

Об этом заявил глава Европейского совета Антониу Кошта в комментарии Handelsblatt.

По его словам, Штаты пообещали, что в переговорах с Россией о мире в Украине не будут обсуждаться вопросы ЕС или НАТО без привлечения европейцев.

Реклама

"Соединенные Штаты и украинцы разработали новый рабочий документ. В этом новом плане изъяты все пункты, касающиеся Европейского Союза. Все, что касается НАТО, также изъято", - рассказал чиновник.

Относительно вопроса возможной передачи территорий Украины России - Коста подчеркнул, что если международное сообщество позволит большой стране силой изменить границы и территорию другой страны, то это будет «очень опасным прецедентом для мира».

Напомним, 23 ноября в Женеве состоялись переговоры между делегациями Украины, США и стран Европы, где обсуждали 28-пунктовый план прекращения войны. В Вашингтоне сообщили, что в результате обсуждений "стороны разработали обновленное и усовершенствованное мирное рамочное соглашение".

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что после переговоров несколько изменилось в предыдущем мирном плане. По его словам, финальный документ, который ляжет в основу возможного мирного процесса, существенно доработан.

Реклама

Тем временем в Москве сообщили, что получили "параметры" мирного плана из Женевы. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «нюансы» по «международному признанию решений по украинскому урегулированию» будут определены в ходе переговоров.