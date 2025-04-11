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В Евросоюзе до сих пор нет общего мнения по поводу миротворческой миссии в Украине
Каллас не уверена, следует ли использовать какие-либо возглавляемые Европой силы в Украине.
Европейский союз до сих пор не сформировал общее мнение относительно того, как должна работать миротворческая миссия в Украине после прекращения боевых действий.
Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Каи Каллас, которое она сделала журналистам в пятницу, 11 апреля, в Брюсселе.
«У разных государств-членов разные мнения, и обсуждения все еще продолжаются», — объяснила она.
Каллас добавила, что не уверена, следует ли использовать какие-либо возглавляемые Европой силы в Украине для поддержания мира, мониторинга какого-либо прекращения огня или ведения боевых действий на земле.
В то же время министр обороны Великобритании Джон Гили охарактеризовал обсуждавшиеся накануне планы франко-британской коалиции, «реальными» и «достаточно продвинутыми».
Напомним, в четверг, 10 апреля, министры обороны стран так называемой «коалиции желающих» встретились для обсуждения миротворческой миссии в Украине.