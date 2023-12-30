В Евросоюзе еще не все отдают себе отчет, какую угрозу несет российский режим — эксперт

Первыми странами, на которые может напасть Россия, будут Польша, Молдова и Финляндия.

Не все страныЕвросоюза осознают угрозу, которую представляет российский режим безопасности на континенте.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ озвучил основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Риски существуют, к сожалению. И ближайшие страны в Российскую Федерацию это понимают лучше других. И, в общем, предпринимаются действия. Однако Европа привыкла жить сито и спокойно, относиться к таким событиям пацифистски. И выход из этой ситуации происходит не так быстро, как нам бы хотелось", — отметил Романенко.

Он напомнил, что ранее страны Евросоюза обещали выделить Украине 1 миллион снарядов, но к концу текущего года передали только 300 тысяч из этого количества.

"Были сделаны выводы о том, что надо повышать безопасность, развивать потенциал военно-промышленного комплекса. Но сравните цифры: 1 млн и 300 тыс., то есть втрое меньше. А почему это произошло? Потому что выделявшиеся на это деньги сосредоточили только на предприятиях в Европе. Для того, чтобы самим иметь доходы от этих действий на войне. А возможности разместить в мире эти производства и выполнить своевременный заказ были. Вот и пример, который говорит, насколько они активны", — сказал эксперт.

Вместе с тем Романенко заявил, что есть и есть положительные изменения, однако это происходит достаточно медленно.

"Европа еще не вышла из состояния доброты и умиротворения в отношении страны-агрессора и Путина как ее руководителя. И здесь до конца года очень хотелось бы пожелать решительно переосмыслить эту ситуацию и стать более действенными позициями, связанными с развитием безопасности как своих государств, так и и поддержки Украины", — резюмировал военный эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что верховный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель призвал мобилизоваться для помощи Украине в войне с агрессорской Россией, чтобы не разрешить Москве победить.

Кроме того, мы ранее информировали, что европейские эксперты оценили шансы ВСУ в 2024 году вытеснить врага с юга Украины.

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